Bukarest (ADZ) – Das Finanzministerium hat am Freitag einen neuen Eilerlassentwurf für den Nachtragshaushalt für das verbleibende Jahr vorgestellt. Demnach soll das Budgetdefizit Ende 2021 bei 7,13 BIP-Prozent bzw. 84,9 Milliarden Lei liegen. Die jüngste Änderung sieht zusätzlich 1,4 Milliarden Lei für einen 10-jährigen Kredit über das Finanzministerium an die staatliche CEC-Bank vor, damit diese der EU-Verordnung Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute nachkommen kann.