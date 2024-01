Neuer Koalitionszoff wegen Wahlkampfmaterial der PNL

Jassy (ADZ) - Der inoffiziell bereits auf Hochtouren tobende Wahlkampf entzweit die Koalitionspartner PSD und PNL zusehends: Nach dem Skandal um die im Banat an Rentenzettel angetackerten Wahlkampfflyer der PNL wirft die PSD dem liberalen Juniorpartner inzwischen vor, auch im Kreis Iași zu tricksen: Beim Sitz des Kreisschulinspektorats sei letzte Tage jede Menge Wahlkampfmaterial der PNL verteilt worden, die Dreistigkeit, mit der die Liberalen die Werbetrommel nun sogar in einer „der Bildung dienenden öffentlichen Einrichtung“ rühren würden, sei nicht zu überbieten, verlautete der Präfekt von Jassy und Chef des lokalen PSD-Verbands, Bogdan Cojocaru. Die Leiterin des Kreisschulinspektorats, Luciana Antoci, sei aufgefordert, umgehend Erklärungen in puncto dieser illegalen Wahlkampfaktion der PNL innerhalb ihrer Behörde abzugeben, fügte Cojocaru hinzu.



Die PNL Jassy teilte daraufhin in einer Presseerklärung mit, dass die vermeintliche Affäre bloß eine „typische Täuschung der PSD“ sei, die wohl dazu diene, die Stimmung in der Stadt vor dem bevorstehenden Feiertag, dem Tag der Vereinigung der rumänischen Fürstentümer, „aufzuheizen“. De facto seien beim Pförtner des Kreisschulinspektorats einige PNL-Broschüren gefunden worden, wobei nicht auszuschließen sei, dass die PSD diese selbst hingebracht habe, um einen „billigen Skandal“ loszutreten, sagte der Chef der PNL Jassy, Alexandru Muraru. Die Anschuldigungen der PSD bezeichnete Muraru als „verlogen“, deren lokaler Verband scheine sich immer noch nicht damit abgefunden zu haben, bei der letzten Kommunalwahl sowohl den Kreisratsvorsitz als auch das Bürgermeisteramt eingebüßt zu haben – ein Szenario, dass sich „in diesem Jahr zweifelsfrei wiederholen“ werde, so der Chef der PNL Jassy.