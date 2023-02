Neuer moldauischer Premier kündigt Antrittsbesuch an

Chișinău (ADZ) - Sein erster Auslandsbesuch wird den neuen Premier der Moldau, Dorin Recean, nach eigenen Angaben nach Rumänien führen. Wie Recean dem TV-Sender Moldova 1 sagte, soll sein Antrittsbesuch in Bukarest umgehend erfolgen – er habe deswegen bereits mit seinem rumänischen Amtskollegen Nicolae Ciucă (PNL) telefoniert. Recean empfing am Montag auch Rumäniens Botschafter in Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, um sich für die seinem Land gewährte Unterstützung Bukarests sowohl zur Abfederung der Energiekrise als auch in puncto Integration in die EU zu bedanken, teilte die Exekutive in Chișinău anschließend mit.