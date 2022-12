Neues Gesetz soll Behördengänge vereinfachen

Bukarest (ADZ) - Das Abgeordnetenhaus hat am Mittwoch ein Gesetz angenommen, das Behördengänge vereinfachen soll. Lokale und andere Behörden werden verpflichtet, Informationen und Formularmodelle für angebotene Leistungen auf ihren Webseiten zu veröffentlichten und Ausweiskopien sollen auch in digitaler Form eingereicht werden können. Das Einreichen von Faltmappen („dosar cu șină“) oder anderen Büroartikeln wird weder für natürliche noch juristische Personen verpflichtend bleiben. Das Gesetz muss durch den Staatschef ausgefertigt werden, nach Veröffentlichung im Amtsblatt haben Behörden 180 Tage Vorbereitungszeit, bis es in Kraft tritt.