Neues Rentengesetz bis Anfang 2024

Bukarest (ADZ) – Premierminister Marcel Ciolacu will die gesamte Rentenreform noch bis zum 1. Januar 2024 durchziehen. Demnach könnten die Altersbezüge im Schnitt um bis 15 Prozent steigen, mindestens aber um die Inflationsrate angehoben werden. Bei Digi 24 erklärte der Regierungschef, dass er sich dabei den mit der Europäischen Kommission vereinbarten Ansatz aneignen wolle, durch den auch viele Ungerechtigkeiten beseitigt werden. So gebe es Menschen, „die früher 30 Jahre in der LPG gearbeitet haben und nun 1000 oder 1500 Lei Rente bekommen.“ Es gab „unter Ceaușescu eben keine Beiträge“ zur Rentenkasse – er könne jetzt „Ceaușescu nicht aus dem Grab holen und ihm die Leviten lesen“. Die Renten werden diesmal ungleich steigen. Hohe Renten werden wohl um fünf Prozent angehoben, niedrigere sogar um 40 Prozent.



Die Reform der Rentensysteme – auch der Sonderrenten – ist Teil der Verpflichtungen, die Rumänien im Zuge des Wiederaufbau- und Residenzplans eingegangen ist.