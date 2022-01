Neues Schuljahr ohne Semesterferien

Bukarest (ADZ) – Am Montag hat das Schuljahr im Gymnasium und Lyzeum wieder begonnen. Nur die Vor- und Grundschüler kehren erst am 10. Januar wieder in die Bänke zurück.

Durch die im Oktober 2021 als Maßnahme zur Eindämmung der vierten Corona-Welle kurzfristig eingeführten Zwangsferien verlängerte sich das erste Semester bis auf die Zeit nach den Weihnachtsferien und das zweite Semester beginnt - ohne Semesterferien dazwischen - am 17. Januar.

Die nächsten Schulferien sind demnach die Osterferien zwischen dem 15. April und dem 1. Mai. Diese decken sowohl das katholische und evangelische als auch das orthodoxe Osterfest (17. bzw. 24. April) sowie den „Tag der Arbeit“ ab.

Sonstige freie Tage sind Montag, der 24. Januar, der das Wochenende verlängert, sowie der 1. Juni.

Das Schuljahr wird heuer am 11. Juni enden, mit Ausnahme der Abschlussklässler (Ende am 27. Mai für die 12. und 13. Klasse sowie für Abendschüler, 3. Juni für 8.-Klässler), die sich für die Endprüfungen vorbereiten müssen: die landesweite Abschlussprüfung der 8. Klasse wird zwischen dem 14. und dem 17. Juni abgehalten, das Bakkalaureat zwischen dem 6. und dem 23. Juni (Herbsttermin zwischen dem 16. und 29. August).