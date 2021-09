Noch 19 Intensivbetten für Covid-19-Patienten

Bukarest (ADZ) – Auf nationalem Niveau gibt es nur noch 19 Intensivtherapiebetten für Covid-19-Patienten (Stand: 20. September, 14 Uhr) von insgesamt 1087. Von diesen sind 116 für mit SARS-CoV-2 infizierten Patienten, die jedoch wegen anderen Krankheiten Intensivtherapie benötigen, reserviert. Von den landesweit für Covid-19-Patienten reservierten freien Intensivbetten gibt es nur noch je eines in den Kreisen Arad, Vaslui und Konstanza, je 3 in Hermannstadt und Jassy und je 5 in Kronstadt und Tulcea.