Omikron-Subtyp BA.2 auch in Rumänien

Bukarest (ADZ) – Die ansteckendere Omikron-Variante BA.2 sei bereits bei 13 Personen nachgewiesen worden, teilte das Institut für Öffentliche Gesundheit in Bukarest mit. Laut einer Universitätsstudie aus Dänemark, wo BA.2 bereits dominierend ist, weiche dieser Subtyp geschickter als andere Virusvarianten dem Impfschutz aus – doch würden geimpfte Personen das Virus trotzdem nicht so leicht übertragen wie ungeimpfte. Geboosterte verbreiten BA.2 noch weniger als Menschen mit dem bisherigen vollen Impfschutz, so die Kopenhagener Wissenschaftler.