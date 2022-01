Online-Schule bei 3 Covid-Fällen in einer Klasse

Bukarest (ADZ) – Bildungsminister Sorin Cîmpeanu (PNL) hat am Montag beim Nachrichtensender Digi 24 die neue Regel zur Verlagerung des Schulunterrichts auf Online-Unterricht erläutert. Laut Bildungsminister gelte die bisherige Definition eines Grippe-Infektionsherds und anderer Ansteckungskrankheiten auch für Covid-19: drei Fälle im Laufe einer Woche in derselben Klasse. Nur in dieser Situation würde der Unterricht für die betroffene Klasse nach französischem Modell in den Onlinemodus verlagert und nicht nach nur einem bestätigten Covid-Fall, begründete Cîmpeanu und fügte hinzu, dass Frankreich seit einer Woche sogar auf diese Regel verzichtet habe und nur die tatsächlich infizierten Kinder zum Online-Unterricht verpflichte.



In Bezug auf die Unzufriedenheit der Eltern mit dieser Regel bestimmte der Bildungsminister, dass Schüler, die beim Auftreten eines Covid-Falls in ihrer Klasse ohne andere Begründung zu Hause bleiben, von den Lehrern als abwesend eingetragen werden.