Online-Unterricht in Giurgiu wegen ungeheizter Schulen

Giurgiu (ADZ) – Der Unterricht hat für alle Schüler der Kreisstadt Giurgiu, Kreis Giurgiu, am Montag online begonnen, weil das Bürgermeisteramt nicht über genügend Geld für die Heizung der Schulen verfügt. Ursache sei eine Versechsfachung des Erdgaspreises. Das Bürgermeisteramt Giurgiu hatte die Kreisschulinspektion darüber bereits am 30. Dezember 2021 unterrichtet und fordert nun erneut Regierungshilfe zum Tragen der Heizkosten von insgesamt etwa fünf Millionen Euro zur Bewältigung des Winters an.