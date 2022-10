Paris schickt mehr Truppen nach Rumänien

Bukarest (ADZ) – Frankreich verstärkt seine Militärpräsenz an der NATO-Ostflanke durch die Verlegung einer Kompanie von Panzerfahrzeugen für die Infanterie sowie einer Einheit von Leclerc-Panzern nach Rumänien. Das verkündete der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu im Rahmen einer parlamentarischen Diskussion in Paris. Die Entscheidung von Präsident Emmanuel Macron zur Verstärkung der defensiven Position Frankreichs erfolgte vor dem Hintergrund der Lage an der NATO-Ostflanke sowie der Heftigkeit der Gefechte in der Ukraine, sagte der Minister.



Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis begrüßte auf Twitter die Entscheidung der französischen Führung als wichtige Geste und Zeichen der Solidarität zwischen Verbündeten. Auch Premierminister Nicolae Ciucă würdigte in sozialen Medien das Engagement von Präsident Macron für die strategische Partnerschaft.



Frankreich stationiert bereits im Rahmen der schnellen Eingreiftruppe der NATO rund 500 Soldaten und Militärtechnik in Rumänien. Präsident Emmanuel Macron hatte im Juni auf Truppenbesuch in Rumänien angekündigt, das französische Kontingent auf künftig 1000 Soldaten aufzustocken.