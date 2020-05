Parlament geht auf Abstand zu Autonomie-Initiativen

Bukarest (ADZ) - Das Parlament will künftig Gesetzesinitiativen, die gegen den in der Verfassung verankerten „einheitlichen Charakter“ des Landes verstoßen, nicht mehr zulassen. Wie der Präsident der Abgeordnetenkammer, PSD-Interimschef Marcel Ciolacu, am Mittwoch bekannt gab, haben er und Senats-Interimspräsident Robert Cazanciuc Entwürfe zur Änderung der Geschäftsordnungen der beiden Parlamentskammern hinterlegt, die vorsehen, dass alle Gesetzentwürfe, die „den nationalen, unabhängigen, einheitlichen und unteilbaren Charakter des rumänischen Staates beeinträchtigen“, fortan „außer Acht gelassen werden“.



Nach dreißig Jahren „politisch-ethnischen“ Hickhacks sei es „genug mit dem Stuss“, so Ciolacu. Der Änderungsvorschlag erfolgt vor dem Hintergrund zweier umstrittener Gesetzesinitiativen des UDMR, die zum einen die Autonomie des Szeklerlandes und zum anderen die Verpflichtung visiert hatten, die ungarische Sprache als zweite Amtssprache in den Kreisen mit ungarischer Minderheit anzuerkennen. Beide Gesetzentwürfe waren von einer Parlamentskammer bereits verabschiedet und von der zweiten schließlich nach Ermahnungen des Staatschefs abgelehnt worden.