Parlament verurteilt Ukraine-Invasion

Bukarest (ADZ) – Das Parlament hat am Montag eine Erklärung verabschiedet, mit der der „massive“ Angriffskrieg Russlands in der Ukraine sowie das „Attentat auf das Leben der ukrainischen Bürger“ auf das Schärfste verurteilt werden. Die Russische Föderation scheine „die Geschichte revidieren und die Welt erneut in Einflusssphären einteilen“ zu wollen; ihr hochaggressives Vorgehen im Nachbarland stelle einen „eklatanten Bruch des Völkerrechts“ dar, der für Russland Konsequenzen habe müsse, so das Parlament.