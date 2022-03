Parteitag der USR im Oktober

Bukarest (ADZ) – Der Parteitag, auf dem die oppositionelle Reformpartei USR einen neuen Vorsitzenden wählen will, wird im Herbst bzw. in der zweiten Oktober-Hälfte steigen. Das teilte USR-Interimschef Cătălin Drulă am Montag nach einer Sitzung des Leitungsgremiums der Partei mit. Eine eigene Kandidatur wollte Drulă vorerst nicht bestätigen – er habe „noch keinen Entschluss gefasst“. Die Wahl des neuen Vorsitzenden steht nach dem im Februar erfolgten Rücktritt von Parteichef Dacian Cioloș nach kaum vier Monaten im Amt an.