Personenzug vollständig ausgebrannt

Bihor (ADZ) - In einem Personenzug auf der Strecke zwischen Arad und Großwardein/Oradea ist am Freitagmorgen aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die rund 20 Passagiere konnten sich selbst evakuieren, es wurden keine Opfer gemeldet. Die um 6.25 Uhr per Notruf verständigte, mit fünf Einsatzwägen angerückte Feuerwehr konnte die Flammen bis 7.20 Uhr löschen, doch da war der Zug bereits vollständig ausgebrannt, wie ISU Bihor mitteilte. Der Vorfall ereignete sich zwischen der Ortschaft Livada und Großwardein.