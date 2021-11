PNL: Ungeimpfte sollen Spitalaufenthalt zahlen

Bukarest (ADZ) – Gegen Covid-19 Ungeimpfte, die nach einem positiven Test auf das SARS-CoV-2-Virus eine Krankenhausbehandlung benötigen, sollen nach dem Willen der PNL zur Kasse gebeten werden. Die Liberalen haben am Dienstag im Gesundheitsausschuss der Abgeordnetenkammer zum Gesetzesentwurf, der die Einführung der Covid-Zertifikatspflicht am Arbeitsplatz vorsieht, einen Zusatzantrag eingebracht. Demzufolge sollten ungeimpfte Angestellte für 30 Tage zehn Gratistests in Anspruch nehmen können. Sollten diese aber positiv ausfallen und ein Spitalaufenthalt nötig werden, müsste dieser vom Patienten bezahlt werden. Dies gab der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses Nelu Tătaru (PNL) bekannt.



Der PSD-Abgeordnete und Virologe Alexandru Rafila erklärte anschließend, dass die Sozialdemokraten mit dem Vorschlag nicht einverstanden seien. Die Maßnahme würde lediglich das bereits existierende Problem verschärfen, dass SARS-CoV-2-Infizierte zu spät ins Krankenhaus gehen. Diese müssten ermutigt werden, möglichst schnell beim Arzt vorstellig zu werden. Durch den eingebrachten Antrag würde diesbezüglich eine zusätzliche Barriere geschaffen, so Rafila.