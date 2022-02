Politbarometer: Bürger rechnen mit kurzlebiger Großen Koalition

Bukarest (ADZ) – Rumäniens Bürgerinnen und Bürger geben der Großen Koalition kein langes Leben: Den Ergebnissen einer im Zeitraum 20. – 31. Januar durchgeführten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Avangarde zufolge rechnen 40% der Befragten mit einem Aus der Koalition bestehend aus PSD, PNL und dem UDMR bis spätestens Ende des Jahres; lediglich 19% waren der Meinung, dass die Große Koalition bis zum Superwahljahr 2024 hält.



Das Vertrauen der Bürger in die politische Klasse bleibt nach wie vor gering – kein einziger Politiker wies laut den am Mittwoch veröffentlichten Ergebnissen einen Vertrauenswert von mehr als 40% auf. Das meiste Vertrauen genießt, dem Avangarde-Politbarometer zufolge, zurzeit Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD), der auf 39% kam. An zweiter Stelle im Vertrauenstop liegen Premierminister Nicolae Ciucă (PNL), PSD-Chef Marcel Ciolacu und Katastrophenschutzchef Raed Arafat mit jeweils 30%, es folgen die frühere Bukarester Oberbürgermeisterin und gegenwärtige PSD-Senatorin Gabriela Firea-Pandele (29%), der stellvertretende NATO-Generalsekretär Mircea Geoană (Ex-PSD) und der Klausenburger Bürgermeister Emil Boc (PNL) mit je 28%. Mit einem Vertrauenswert von 20% liegt Staatspräsident Klaus Johannis abgeschlagen an zehnter Stelle, während jener von Liberalenchef Florin Cîțu im einstelligen Bereich (8%) bleibt.



Unter den Institutionen genießen Feuerwehr, Rettungsdienst SMURD und die Ambulanz das meiste Vertrauen, es folgen Heer, Kirche und Schule. Schlusslichter sind Präsidentschaft, Regierung, Parlament und Parlamentsparteien.



Bei der Sonntagsfrage schnitt die PSD, wie erwartet, am besten ab (35%), während die rechtsnationalistische AUR auf 18, die PNL auf 16 und die USR auf 12% kommen würden.