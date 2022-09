Polizei-Statistik: Rollerunfälle stark angestiegen

Bukarest (ADZ) - Die Zahl der schweren Verkehrsunfälle, an denen Elektrorollerfahrer beteiligt waren, hat sich in den letzten vier Jahren fast verzwanzigfacht, berichtet der Nationale Verband der Versicherungsunternehmen unter Bezug auf die Daten der Zentralbehörde der Rumänischen Polizei.



Laut Angaben der Polizei ereigneten sich in diesem Zeitraum 198 schwere Unfälle, an denen Elektroroller beteiligt und größtenteils schuld waren, welche 13 Todesopfer forderten. Dabei wurden mehr als 200 Menschen schwer und 12 leicht verletzt. Die Hauptursachen waren Nichtbeachtung der Vorfahrt von Fahrzeugen, Unaufmerksamkeit beim Fahrtrichtungswechsel, Fahren in Gegenrichtung und das Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse.



Die Gesamtzahl der Rollerunfälle liege jedoch deutlich höher, da in der Statistik nur polizeilich registrierte Vorfälle mit Verletzungen oder Todesfolge berücksichtigt wurden, während viele mit reinem Sachschaden gar nicht gemeldet wurden.