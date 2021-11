Präsenzunterricht bei Inzidenz unter 3

Bukarest (ADZ) – Nach sinkenden Infektionszahlen sollen Schulen ab Montag unabhängig von der Impfrate ihrer Angestellten an Orten mit Inzidenz unter 3 Fällen pro 1000 Einwohnern wieder mit Präsenzunterricht arbeiten. Dies teilte Interims-Bildungsminister Sorin Cîmpeanu am Donnerstag mit. Als Referenz gilt jeweils die Inzidenz vom Freitag.



Am Freitag lagen 19 Kreise unter dieser Schwelle. Es wurden 2889 Neuinfektionen und 281 Tote gemeldet. 11.961 Infizierte sind in Krankenhäusern, 1604 auf Intensivstationen.