Präsident Klaus Johannis auf Arbeitsbesuch in USA

Washington/Bukarest (ADZ) – Im Rahmen des Aufenthalts ist nach Angaben der Pressestelle des Weißen Hauses auch ein Gespräch mit US-Präsident Joe Biden eingeplant. Die beiden Staatschefs wollen bei ihrem Treffen am Dienstagnachmittag (Lokalzeit in Washington) der bereits zwei Jahrzehnte währenden rumänischen Mitgliedschaft in der NATO gedenken. Präsident Biden werde seinem rumänischen Amtskollegen Johannis für die Aufnahme von US-Soldaten in Rumänien danken und die zahlreichen Beiträge würdigen, die Rumänien als treuer Verbündeter zur Sicherheit an der NATO-Ostflanke, insbesondere in der Schwarzmeerregion, geleistet hat, so eine Sprecherin des Weißen Hauses. Die Lage in der Ukraine und im Schwarzmeerraum sowie die Stärkung der Sicherheit im euro-atlantischen Raum werden beim Dialog in der Tat auch aus rumänischer Sicht einen vorrangigen Platz einnehmen, teilte auch die Präsidialverwaltung in Cotroceni mit. Es sei insgesamt ein guter Moment, um Rumäniens Rolle als in der NATO respektierter Sicherheitsanbieter und aktiver Akteur im internationalen Krisenmanagement zu bekräftigen, so die Präsidialverwaltung in Bukarest, aus deren Sicht der Besuch eine gute Gelegenheit abgebe, das Profil der strategischen Partnerschaft mit den USA zu schärfen und die privilegierten bilateralen Beziehungen und die branchenübergreifende Zusammenarbeit zu bekräftigen.

Ein weiteres wichtiges Treffen in Washington sei mit dem Chef der Repräsentantenkammer, Mike Johnson, vorgesehen.

Als erstes europäisches Staatsoberhaupt soll Klaus Johannis schließlich durch die renommierte Denkfabrik Atlantic Council mit dem Distinguished International Leadership Award für 2024 ausgezeichnet werden. Der Preis sei eine Anerkennung für seine Karriere und Rolle als transatlantischer und europäischer Spitzenpolitiker.