Predoiu: Integrierter Ansatz im Kampf gegen Drogen

Bukarest (ADZ) – Der Kampf gegen Drogen bleibt auch 2024 Priorität, erklärt Innenminister Cătălin Predoiu am Mittwoch nach seiner Teilnahme an der Eröffnung neuer Plattformen zur EU-weiten Bekämpfung in Antwerpen. Europa werde jährlich von großen Drogenmengen überschwemmt, von der Organisierten Kriminalität über die großen Häfen durch „Korruption, Erpressung, Drohungen“ und „komplexe kriminelle Mechanismen“ eingeschleust. Das Phänomen habe das Ausmaß einer Bedrohung der nationalen Sicherheit. Für die Bekämpfung, so Predoiu, sei ein integrierter Ansatz von Polizei, Zollbehörden, Logistik- und Finanzinstituten, etc., nötig.