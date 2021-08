Premier Cîțu auf „Krimkonferenz“ in Kiew

Bukarest/Kiew (ADZ) – Premierminister Florin Cîțu (PNL) nimmt am Montag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew an der Konferenz zur offiziellen Eröffnung der Internationalen Krim-Plattform teil, welche die „De-Okkupation“ der Halbinsel Krim durch eine gemeinsame Erklärung wieder auf die internationale Tagesordnung zu bringen versucht. Während des Besuches ist auch ein Treffen mit dem ukrainischen Premier Denys Schmyhal geplant, teilte die Regierung am Sonntagabend mit. An der Konferenz haben sich persönlich oder online Vertreter von über 40 Ländern beteiligt. Außenminister Bogdan Aurescu war Teil der rumänischen Delegation.