Premier will Energiepreise unter die Lupe nehmen lassen

Bukarest (ADZ) - Premierminister Nicolae Ciucă (PNL) hat am Mittwoch zu Beginn einer Regierungssitzung Kartellamt, Verbraucherschutz, Energieregulierungsbehörde ANRE und die restlichen zuständigen Behörden aufgefordert, die Preisentwicklungen bei Energie unter die Lupe zu nehmen, um in Anbetracht der erheblichen Differenz zwischen Produktions- oder Beschaffungskosten einerseits und den Endpreisen für Haushalts- sowie Gewerbekunden andererseits eventuellen „Abzockern“ auf die Schliche zu kommen.



Tags davor hatte der Regierungschef bereits gewarnt, dass sich Rumänien „höhere Kompensierungen“ bei Strom und Erdgas „nicht leisten“ kann, um Verbraucher noch mehr zu entlasten. Man müsse ehrlich sein und den Menschen klarmachen, dass der Staatshaushalt „mehr einfach nicht verkraften kann“, so Ciucă. Seinerseits hatte Energieminister Virgil Popescu (PNL) in puncto Gasnotfallplan der EU, der eine Reduzierung des Erdgaskonsums der Mitgliedstaaten bis März 2023 um 15 Prozent vorsieht, hervorgehoben, dass die einschlägigen Sparmaßnahmen der Staaten vorläufig freiwillige seien und Rumänien diesen Winter garantiert keine Probleme mit der Gasversorgung haben werde.