Premier will in Kiew Getreideexporte erörtern

Bukarest (ADZ) – Regierungschef Marcel Ciolacu will das Thema der ukrainischen Getreideexporte abhaken – er werde dazu mit mehreren Ministern nach Kiew reisen und dort abschließende Gespräche führen. Er stehe ohnehin täglich in Verbindung mit dem ukrainischen Premierminister und der Europäischen Kommission, sagte Ciolacu am Wochenende. Angepeilt für den Umgang mit Agrareinfuhren aus dem Nachbarland wird offenbar ein Lizenzsystem auf beiden Seiten der Grenze, wobei die rumänische Regierung laut Ciolacu bereits einen Beschluss dazu gefasst habe. Vorerst seien die ukrainischen Ausfuhren für insgesamt 30 Tage ausgesetzt, während das duale Lizenzsystem einführt wird. Ciolacu führte auch aus, dass der Export über Zwischenhändler nach Rumänien so nicht mehr möglich sei. Die ukrainische Seite solle direkt an die bestellenden Verarbeiter exportieren. Sehr ausführliche tiergesundheitliche Kontrollen seien vorgesehen.



Der Premierminister befürwortete auch ein höheres Transitaufkommen ukrainischer Agrarerzeugnisse auf der Schiene und auf der Donau. Er werde sich dazu im bulgarischen Warna mit seinen Gegenübern aus Griechenland, Bulgarien und der Moldau austauschen, sagte er.