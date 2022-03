Premier wirft Russland Kriegsverbrechen vor

Dutzende Menschen haben am Sonntag für die Beendung des Kriegs in der Ukraine auf einem Umzug durch die Straßen der Hauptstadt demonstriert. Der Marsch wurde vom Verein „21 Dezember 1989“ zusammen mit der „Corneliu Coposu“-Stiftung organisiert und begann in der Piața Romană, führte über den Victoria-Platz, vor die Botschaft der Ukraine am Aviatorilor Boulevard bis hin zur nahegelegenen Botschaft der Russischen Föderation am Kiseleff-Boulevard. | Foto: Mihai Poziumschi/Agerpres