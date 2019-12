Problem der Korruption  in Rumänien weit verbreitet

Brüssel/Bukarest (ADZ) - Anlässlich des Internationalen Antikorruptionstages veröffentlichte die EU-Kommission am Montag eine Umfrage zur Haltung der europäischen Geschäftsleute gegenüber Korruption in der EU. In Bezug auf die Situation in Rumänien geben 97 Prozent an, dass das Problem der Korruption auf nationaler Ebene weit verbreitet ist, während 88 Prozent Korruption als Hindernis für die normale Geschäftstätigkeit ansehen, verglichen mit einem europäischen Durchschnitt von 37 Prozent.

Auf europäischer Ebene stehen die Geschäftsleute der Art und Weise der Korruptionsbekämpfung skeptisch gegenüber, 51 Prozent (44 Prozent in Rumänien) sind der Ansicht, dass es unwahrscheinlich ist, dass Korruption gemeldet wird.



In Bezug auf das öffentliche Auftragswesen sind 74 Prozent der rumänischen Unternehmer der Ansicht, dass sie in den letzten drei Jahren aufgrund von Korruption keinen Zuschlag für eine Ausschreibung oder einen öffentlichen Auftrag erhalten haben. Der europäische Durchschnitt liegt bei 63 Prozent.