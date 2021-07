Prognose INSP: vierte Corona-Welle nicht leicht

Bukarest (ADZ) – Seit dem 16. Juli steigen die täglichen Corona-Neuinfektionen wieder an, nach einem 60-tägigen sinkenden Trend mit rund 40 Tagesfällen. Am Mittwoch wurden erstmals über 100 Neuinfektionen gemeldet. Die anrollende vierte Welle, verursacht durch die hochansteckende Delta-Variante, wird laut Prognose des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) anders aussehen als in Großbritannien, wo dank hoher Durchimpfungsrate trotz hoher Fallzahlen weniger Krankenhausbehandlungen und Todesfälle registriert wurden als in den Wellen zuvor. Die vierte Welle werde bei uns bezüglich Infektionen und Krankenhausbehandlungen „substanziell ausfallen“, heißt es in dem Bericht. „Es ist gut möglich, dass das in Großbritannien beobachtete Szenario mit weniger Toten als bei den früheren Wellen bei uns nicht zutrifft.“ In Rumänien ist nur einer von drei über 60-Jährigen geimpft, die Rate übersteigt in keiner Altersgruppe 40 Prozent. In nur 2,3 Prozent der Ortschaften liegt die Impfrate über 30 Prozent.