Projekt für bessere Luft in der Hauptstadt

Bukarest (ADZ) - Die Bukarester Bürgermeisterin Gabriela Firea hat das Projekt „Oxigen“ (Sauerstoff), das ab Januar 2020 gültig sein und zu besserer Luft beitragen soll, inzwischen Änderungen unterzogen. Im Stadtzentrum soll der Kauf einer Vignette für alle Autos unter der Abgasnorm Euro 5 verpflichtend sein, dabei sollen Autofahrer mit Non-Euro-Fahrzeugen 1900 Lei pro Jahr zahlen, bei Euro 4 soll es sich um 500 Lei im Jahr handeln.



Ausnahmen sind für den Zeitraum zwischen 22 und 7 Uhr morgens sowie für offizielle Feiertage vorgesehen. Die Vignette kann für eine Zeitspanne zwischen einem Tag und einem Jahr per SMS oder an der Tankstelle gekauft werden und soll durch ein Video-System kontrolliert werden.

Am Donnerstag soll das Projekt im Rahmen einer Sitzung des Munizipalrates besprochen werden. Ursprünglich hieß es, die Vignette sei für alle Autos, die nicht in Bukarest zugelassen sind und sich unter der Abgasnorm Euro 3 befinden, in der ganzen Stadt verpflichtend.