Prozess zu Großunfall bei 2 Mai beginnt

Mangalia (ADZ) - Bereits zum Auftakt des Gerichtsverfahrens gegen den 20-jährigen Vlad Pascu, der im Sommer letzten Jahres in der Nähe des Dorfes 2 Mai mutmaßlich unter Einfluss von Drogen in eine Gruppe von Studenten fuhr, ist es zur ersten Vertagung gekommen. Pascu, der in Konstanza in Untersuchungshaft einsitzt, beantragte während der Verhandlung vor dem Amtsgericht Mangalia einen neuen Termin, da einer seiner Verteidiger im Streik sei und der andere ihm gekündigt habe. Die vorsitzende Richterin gab dem Antrag statt.



Der Fall hatte im Sommer großes Aufsehen erregt, da Vlad Pascu kurz vor der Tatzeit mehrmals von der Polizei am Steuer seines Wagens angehalten wurde und die Beamten es versäumten, ihn einem Drogentest zu unterziehen. Beim Unfall kamen zwei Menschen ums Leben und mehrere andere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Im späteren Verlauf der Ermittlungen wurde Pascus Mutter des Versuchs beschuldigt, Zeugen zu beeinflussen.