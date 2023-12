PSD führt; PNL und AUR Kopf-an-Kopf-Rennen

Bukarest (ADZ) - Mit 30,2 Prozent der potenziellen Wählerstimmen liegt die sozialdemokratische PSD bei der jüngsten Sonntagsfrage in Bezug auf Parlamentswahlen nach wie vor deutlich an der Spitze. Der liberalen PNL mit 20,1 Prozent folgt mit 19,5 Prozent in einem Kopf-an-Kopf-Rennen die ultranationalistische AUR, dann die Reformpartei USR mit 11,9 Prozent. Die Partei SOS von Diana Șoșoacă (Ex-AUR) würde mit 5,2 Prozent knapp die 5-Prozent-Hürde ins Parlament schaffen; knapp verfehlen würde sie der Ungarnverband UDMR mit 4,9 Prozent. Die Zahlen gelten für jene 65,2 Prozent der Befragten, die eine klare Präferenz für eine der gelisteten Partei ausgedrückt haben, unabhängig von deren Absicht zum Urnengang.



Was die Wahlbeteiligung betrifft, würden 20,5 Prozent der vom 20. bis 27. November von INSCOM Befragten „sicher nicht“ zur Wahl gehen (Antwort 1 auf einer Skala von 1 bis 10) und 48 Prozent „sicher ja“ (Antwort 10).



Zwei Drittel äußerten sich pessimistisch über die Entwicklung der Dinge in Rumänien. Jene, die die Zukunft des Landes positiv sehen, sind vor allem junge Leute unter 30, Personen mit Hochschulstudium sowie Wähler mit hohem oder sehr hohem Einkommen.