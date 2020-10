PSD-Spitze fordert Abgang von Fireas Stadträten

Bukarest (ADZ) - Die PSD-Führung will Änderungen im neuen Bukarester Stadtrat, noch bevor dieser seine Arbeit aufnimmt. Die abgewählte Bukarester Oberbürgermeisterin und erste stellvertretende PSD-Vorsitzende Gabriela Firea Pandele hatte die Liste der PSD-Kandidaten für den Bukares-ter Stadtrat nämlich auf eigene Faust und ohne den Segen der Parteiführung aufgestellt und dabei neben politischem Urgestein wie Petre Roman auch eine Reihe früherer Fußballgrößen oder -bosse bevorzugt – so etwa Anghel Iordănescu, Cornel Dinu und Mitică Dragomir.



Nach Fireas Wahlniederlage scheint die PSD-Spitze jedoch nicht gewillt, deren umstrittene, in weiten Teilen bereits gewählte Mannschaft sang- und klanglos hinzunehmen. PSD-Chef Marcel Ciolacu und sein Vize Sorin Grindeanu forderten Firea auf, sowohl Roman als auch Iordănescu, Dinu und Dragomir zum Schritt zurück zu bewegen. Petre Roman fügte sich als erster und verlautete am Donnerstag, seine „Herzensprojekte“ ohne Firea nicht umsetzen zu können und daher für das Amt nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Weniger gefügig zeigte sich Dragomir, der klarstellte, den Schritt zurück auszuschließen, da er „vom Volk gewählt“ worden sei.