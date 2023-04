PSD-Vize Benea: Rochade voraussichtlich erst im Juli

Bukarest (ADZ) - Die Rochade an der Regierungsspitze wird aller Wahrscheinlichkeit nach erst im Juli bzw. nach Verabschiedung des ersten Nachtragshaushalts im laufenden Haushaltsjahr steigen. Das gab PSD-Vize Dragoș Benea am Mittwoch bekannt. Nichtsdestotrotz ist bei den Koalitionspartnern der Postenschacher bereits voll im Gange – sowohl PSD als auch PNL sind zurzeit bemüht, sich zunächst parteiintern und anschließend auch auf Koalitionsebene in puncto Besetzung der Ministerämter zu einigen. Medienberichten zufolge will der künftige Regierungschef Marcel Ciolacu (PSD) zudem auf ein verschlanktes Kabinett setzen – was bedeutet, dass die Zahl der Staatssekretäre zurückgefahren wird und sogar einige Ministerien zusammengelegt werden könnten.



Unter den aktuellen Kabinettsmitgliedern der PSD gelten vor allem Agrarminister Petre Daea, Arbeitsminister Marius Budăi und Wirtschaftsminister Florin Spătaru als angezählt, auch könnte Verteidigungsminister Angel Tîlvăr seinen Posten räumen müssen, da Ex-Premierminister Mihai Tudose das Amt angeblich anstebt.



Beim liberalen Juniorpartner steht Noch-Regierungs- und Parteichef Nicolae Ciucă derweil unter dem Druck zahlreicher Stellvertreter wie Rareș Bogdan, Dan Motreanu, Alina Gorghiu u. a., die alle die Leitung eines Schlüsselressorts übernehmen wollen. So ist Gorghiu mittlerweile als mögliche Außenministerin im Gespräch, während Rareș Bogdan offenbar das Amt des Verkehrsministers anstrebt. Ihren Hut nehmen dürften Justizminister Cătălin Predoiu, Tourismusminister Daniel Cadariu und Energieminister Virgil Popescu, zudem scheinen die Liberalen neuerdings bereit, sich angesichts seines Plagiatsskandals endlich von Innenminister Lucian Bode zu trennen, dessen Nachfolge PNL-Vize Motreanu antreten könnte.