Quarantäne- und Isolations- Gesetz in Kraft getreten

Bukarest (ADZ) - Das vom Parlament Ende letzter Woche verabschiedete Gesetz über Quarantäne- und Absonderungsmaßnahmen in epidemiologischen Ausnahmesituationen ist heute in Kraft getreten.



Regierungschef Ludovic Orban, Gesundheitsminister Nelu Tătaru und Katastrophenschutzchef Raed Arafat berieten schon vorab bzw. noch Montagnachmittag auf einer Krisensitzung, welche Sofortmaßnahmen im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ergriffen werden können. Der Presse sagte Orban anschließend, alle „uns nunmehr zur Verfügung stehenden Instrumente“ einsetzen zu wollen, um die Epidemie im Griff zu behalten. Die Regierung werde ihre jüngste Verordnung über die abermalige Verlängerung der Alarmstufe abändern, um auch einschlägige, auf dem neuen Quarantänegesetz beruhende Auflagen einzubinden – dies werde noch auf der Kabinettssitzung von Dienstag geschehen. Der Frage eines Reporters, ob im August angesichts der zunehmenden Infektionsfälle eventuell wieder der Notstand verhängt werden könnte, wich der Premierminister indes aus. Dafür ersuchte Orban die Bürger abermals, Verhaltens- und Schutzvorkehrungen nicht mehr in den Wind zu schlagen.