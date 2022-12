Rafila: Arzneiexporte temporär einschränken

Bukarest (ADZ) – In Anbetracht der Knappheit gewisser Medikamente zieht Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD) in Erwägung, die Exporte von Antibiotika für Kinder sowie einiger onkologischer Arzneien vorübergehend einzuschränken. Einige Hersteller hatten das Gesundheitsministerium über Schwierigkeiten bei der Produktion wegen Rohstoffmangel informiert – „ein globales Problem, das nicht nur Rumänien betrifft“, so Rafila. Grund sei ein erhöhter Bedarf wegen stark verbreiteter Viruserkrankungen, aber auch gestiegene Rohstoffpreise.