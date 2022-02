Rafila dämpft Erwartungen über umgehende Lockerungen

Bukarest (ADZ) – Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD) hat am Montag Erwartungen über unmittelbar bevorstehende Lockerungen gedämpft: Zwar seien die täglichen Corona-Neuinfektionen inzwischen rückläufig, doch reiche das längst nicht, um großzügige Lockerungen einzuläuten – dafür müsse nämlich erst der Druck auf Krankenhäuser bzw. die Zahl der Covid-Patienten, einschließlich auf Intensivstationen, erheblich zurückgehen, sagte der Virologe auf einer Pressekonferenz. Rafila bestätigte, dass die Regierung bereits an einem Lockerungsfahrplan arbeitet, hob jedoch hervor, dass Einschränkungen „schrittweise“ und „vorsichtig“ aufgehoben werden sollen.



Unbestätigten Medienberichten zufolge überlegt die Regierung, die geltende Alarmstufe kommenden Monat nicht mehr zu verlängern und ab dann auch erste Lockerungen einzuleiten – so etwa könnte die Maskenpflicht im Freien größtenteils gekippt werden bzw. nur noch an bestimmten Orten (etwa Haltestellen) gelten.