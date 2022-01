Rafila: Grünes Zertifikat keine Priorität mehr

Bukarest (ADZ) – Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD) sieht keine Dringlichkeit mehr, das grüne Zertifikat am Arbeitsplatz durchzudrücken, wie dieser in einem TV-Interview auf Digi24 erklärte: Welle 5 habe bereits voll eingesetzt, bis das Zertifikat in Kraft tritt, sei der Höhepunkt wahrscheinlich schon vorbei. Er hoffe, dass Welle 5 in Rumänien in einigen Wochen beendet sei.



Das Ziel der Einführung des Zertifikats sei gewesen, die Motivation zum Impfen zu erhöhen, und die Neuinfektionen zu bremsen: „Wenn die Leute, die im öffentlichen Verkehr zur Arbeit fahren, geimpft, genesen oder getestet sind, sinkt die Übertragung automatisch; der öffentliche Transport ist eine der Hauptansteckungsquellen.” Jedoch haben sich die Parameter inzwischen geändert: Zu Beginn der Impfkampagne verhinderten die mRNA-Impfungen 90 Prozent der Infektionen, mit der Delta-Variante schon weniger und mit der Omikron-Variante infizieren sich noch mehr Geimpfte; allerdings gebe es unter diesen weniger schwere Fälle und Tote.