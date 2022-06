Rafila wegen Affenpocken in Ungarn unbesorgt

Bukarest (ADZ) – Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD) hat sich am Donnerstag unbesorgt wegen des ersten bestätigten Falls von Affenpocken in unmittelbarer Nachbarschaft unseres Landes bzw. in Ungarn gezeigt. Darauf angesprochen sagte der Virologe auf einer Pressekonferenz, dass aus seiner Sicht hierzulande wegen eines Einzelfalls im Nachbarland keine Schutz- und/oder Vorbeugemaßnahmen nötig sind. Wichtig sei, dass die infizierte Person und deren Kontakte von den ungarischen Gesundheitsbehörden isoliert und behandelt bzw. unter ständiger Beobachtung gehalten würden.



Rafila teilte zudem mit, dass Rumänien über die neue EU-Behörde zur Vorsorge von Gesundheitskrisen (HERA) kostenfrei rund 2000 Dosen Impfstoff gegen die Affenpocken erhalten wird. Wann genau besagter Impfstoff hierzulande eintreffen könnte, ist indes noch unklar, so der Gesundheitsminister, der hinzufügte, dass Übertragbarkeit und Risiko des Affenpocken-Virus keineswegs mit Covid-19 vergleichbar seien.