Regelungen für Schulen bei Inzidenzwerten über 6

Bukarest (ADZ) – Auch bei höheren Covid-19-Inzidenzwerten als 6 Fälle pro Tausend Einwohner kann teilweise Präsenzunterricht stattfinden. Dies erklärte Bildungsminister Sorin Cîmpeanu (PNL) noch, nachdem er am Freitag nach einer Regierungssitzung bekanntgegeben hatte, dass die Schulen künftig erst ab einer Inzidenz von 6 geschlossen werden. Bei höheren Inzidenzzahlen sollen Schüler bis 12 Jahre (bzw. in den Klassen 1-6) auf Onlineunterricht umsteigen, ebenso wie ungeimpfte Schüler über 12. Ebenfalls müssten sich ungeimpfte Lehrkräfte alle 72 Stunden testen lassen, um einer unbezahlten Beurlaubung bis zum Sinken der Infektionsrate unter 6 zu entgehen.



Bei einem Covid-19-Fall in einer Klasse erwägt das Bildungsministerium, alle Schüler der Klasse zu testen, um nicht mehr die ganze Klasse in den Onlineunterricht zu schicken.



Die weiterhin bestehende Maskenpflicht entfällt für den Sportunterricht. Ab einer Inzidenzrate von 2 müssen die Sportstunden jedoch im Freien stattfinden.