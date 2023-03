Regierung billigt Schließung von Kohlegruben

Bukarest (ADZ) - Die Koalitionsregierung unter Premierminister Nicolae Ciucă(PNL) hat auf ihrer Kabinettssitzung von Mittwoch per Eilverordnung die umgehende Schließung mehrerer Kohlegruben beschlossen. Die Maßnahme gehört zu den Meilensteinen des nationalen Aufbau- und Resilienzplans (PNRR) vor dem Hintergrund des bis 2032 schrittweise durchzuziehenden Kohleausstiegs; sie hatte bis Mitte März umgesetzt zu werden, um die zweite, bereits in Verzug geratene, Auszahlung von Zuschüssen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro aus der Resilienzfazilität der EU, dem zentralen Instrument von NextGenerationEU, nicht zu gefährden.