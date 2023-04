Regierung legt Plan für Milchpreissenkung vor

Bukarest (ADZ) - Premierminister Nicolae Ciucă und Landwirtschaftsminister Petre Daea haben Maßnahmen angekündigt, durch die der Milchpreis verringert werden soll. Milch hat sich über das letzte Jahr um fast 33 Prozent verteuert, so amtliche statistische Daten. Es könne jedoch nicht sein, dass Milch, die der Erzeuger für zwei Lei bereitstellt, dem Endkunden für zehn Lei verkauft wird, sagte Daea während der Kabinettssitzung. Regierung, Milchbauern und Verarbeiter haben sich daher auf eine Vorgangsweise geeinigt, bei der Molkereien und Handel eine Kürzung ihrer Preise um jeweils zehn Prozent akzeptieren, so die Erläuterungen von Regierungschef Nicolae Ciucă. Das System soll am 1. Mai in Kraft treten und über das nächste halbe Jahr für Milch rumänischer Herkunft gelten, deren Regalpreis sieben Lei pro Liter übersteigt. Laut Agrarminister Daea soll währenddessen eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Milchbauern und Verarbeitungsunternehmen an den Details einer längerfristigen Strategie feilen.



Beschlossen wurde bereits im Februar, dass die Milchbauern eine Prämie von insgesamt 44 Millionen Euro als staatliche Beihilfe erhalten sollen.