Regierung segnet 700 Lei-Beihilfe für Rentner ab

Bukarest (ADZ) – Die Koalitionsregierung unter Premierminister Nicolae Ciucă (PNL) hat auf ihrer Sitzung von Donnerstag die im Rahmen ihres zweiten Sozialmaßnahmenpakets in Aussicht gestellte Beihilfe für Rentner verabschiedet. Unklar war indes, welche Rentnerkategorien sich ab Juli über die Einmalzahlung in Höhe von 700 Lei freuen dürfen – im einschlägigen Eilerlass der Regierung ist nämlich von Rentnern mit Altersbezügen unter 2000 Lei die Rede, während Premier Ciucă zu Beginn der Regierungssitzung von Senioren mit Renten unter 2500 Lei sprach. Wie von der Koalition bereits in Aussicht gestellt, verabschiede man nun die „versprochene Beihilfe von 700 Lei für Rentner mit Altersbezügen unter 2500 Lei“, diese Sozialmaßnahme werde insgesamt 3,3 Millionen Leistungsberechtigten zugutekommen, so der Regierungschef im Wortlaut.



Des Weiteren teilte Ciucă mit, dass die Ausgabe der Sozialgutscheine bzw. Chipkarten mit Guthaben über 250 Lei, mit denen einkommensschwachen Familien und Alleinerziehenden angesichts der Teuerungsspirale unter die Arme gegriffen werden soll, bereits begonnen hat – leistungsberechtigt seien dabei rund 2,5 Millionen Personen.