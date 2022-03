Regierung verbietet russische Staatsmedien

Bukarest (ADZ) – Die Regierung unter Premier Nicolae Ciucă (PNL) hat am Montag das auf EU-Ebene beschlossene Verbot russischer Staatsmedien umgesetzt – ab sofort seien der Sender „Russia Today“ sowie das Onlineportal „Sputnik“ hierzulande verboten, teilte Regierungssprecher Dan Cărbunaru mit. Die Exekutive kündigte zudem das Aus für eine Reihe russischer Propaganda-Outlets an, darunter citestesitu.com; cloudx.ro; und bitinitiators.com/blog.html. Aus Protest gegen Russlands UkraineInvasion trat zudem die in der Republik Moldau angesiedelte rumänische Redaktion des Portals „Sputnik“ geschlossen zurück.