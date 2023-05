Regierungseilverordnung: Kfz-An- und Abmeldung

Bukarest (ADZ) – Am Mittwoch hat die Regierung per Eilverordnung die Rahmenbedingungen für die elektronische An- und Abmeldung von Kraftfahrzeugen geschaffen, teilte das Innenministerium mit, ohne jedoch einen konkreten Termin zu deren Einführung zu nennen. Die von der Generaldirektion für Führerscheine und Immatrikulierungen betreute Online-App soll auch zusätzliche Leistungen wie die Ausstellung neuer Kfz-Papiere oder steuerliche An- und Abmeldung anbieten, laut Pressemitteilung des Innenministeriums.