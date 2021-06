Regionalentwicklung: Cîțu kündigt eigenes Programm an

Bukarest (ADZ) – Vor dem Hintergrund des parteiinternen Wahlrennens um den künftigen Vorsitz der PNL werben sowohl Noch-Parteichef Ludovic Orban als auch sein Herausforderer, Premier Florin Cîțu, zunehmend um die Gunst der liberalen Bürgermeister und Kreisratschefs. So kündigte der Regierungschef am Donnerstag überraschend ein mit Haushaltsmitteln finanziertes Regionalentwicklungsprogramm an, mithilfe dessen in weniger entwickelten Gemeinden Investitionen in den Straßenbau sowie die Wasser-, Gasversorgungs- und Kanalisationsinfrastruktur fließen sollen. Weitere Details würden umgehend bekannt gegeben, so Cițu.



Tags davor hatte PNL-Chef Orban just das Gleiche vorschlagen: Nämlich eine Neuauflage des von dem inzwischen inhaftierten Ex-PSD-Chef Liviu Dragnea aus der Taufe gehobenen Regionalentwicklungsprogramms (PNDL), mithilfe dessen die PSD-Regierungen vornehmlich ihre eigenen „Lokalbarone“ bedient hatten.



Von der Presse auf Orbans Vorschlag angesprochen, sagte Cîțu, nichts darüber zu wissen. Zudem sei es im Fall derartiger Vorschläge durchaus empfehlenswert, auch die Finanzierungsquelle angeben zu können, fügte der Premier spitz hinzu.