Rekord-Drogenfund: DIICOT stellt 1,5 Tonnen Heroin sicher

Bukarest (ADZ) – Die Antimafiastaatsanwaltschaft DIICOT hat am Donnerstag den größten Drogenfund der letzten Jahre bekannt gegeben: In Zusammenarbeit mit der US-Drogenbehörde DEA und der Europol konnten die DIICOT-Fahnder in Konstanza insgesamt 1452 Kilogramm Heroin sicherstellen. Der Marktwert des in Containern mit Baumaterialien versteckten, aus dem Iran stammenden und für den westlichen Markt bestimmten Rauschgifts belaufe sich auf etwa 45 Millionen Euro, teilte die stellvertretende DIICOT-Chefin Oana Pâțu auf einer Pressekonferenz mit. Infolge der internationalen Fahndungsaktion, die auch von den Polizeibehörden aus Ungarn, Österreich, Deutschland, Niederlande, der Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik und Frankreich unterstützt wurde, sind bis dato neun Personen, einschließlich der mutmaßliche Drahtzieher des internationalen Netzwerks, wegen des Verdachts auf Drogenschmuggel in Gewahrsam genommen worden – sowohl rumänische als auch ausländische Staatsangehörige.