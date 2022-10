Rentenerhöhungen gleichauf mit Inflationsrate

Bukarest (ADZ) - Premierminister Nicolae Ciucă (PNL) hat am Donnerstag am Rande eines Arbeitsbesuchs im Kreis Dolj Rentenerhöhungen, die gleichauf mit der Inflationsrate liegen, in Aussicht gestellt. Die Inflationsrate liege aktuell bei 15,9 Prozent, die Koalitionsregierung sei daher bemüht, die Altersbezüge um diesen Prozentsatz anzuheben – Voraussetzung sei allerdings, dass dies haushaltsmäßig auch tragbar sei, sagte Ciucă. Nur Stunden davor hatte Staatschef Klaus Johannis in Brüssel Ähnliches angeregt – es dürfe nicht sein, dass die Rentner „den Preis für die Mehrfachkrise bezahlen“, hatte das Staatsoberhaupt hervorgehoben.