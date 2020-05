Risikozulage für medizinisches Personal

Bukarest (ADZ) – Im Rahmen eines aktuell von der Regierung verabschiedeten Maßnahmenpaketes soll medizinisches Personal, das direkt in den Umgang mit Covid-19 Patienten involviert ist, eine Risikozulage von monatlich 2500 Lei erhalten, informierte Europaminister Marcel Boloș am Montag. Dies betrifft rund 75.000 Angestellte im Gesundheitssystem – nicht nur Ärzte, sondern auch Assistenten, Pfleger und den Rettungsdienst. Die Risikozulage, auch in anderen EU-Ländern praktiziert, wird aus EU-Fonds rückerstattet.