RKI: Ausweitung der Reisewarnung auf Rumänien

Bukarest (ADZ) - Das deutsche Robert-Koch-Institut hat am Mittwoch aufgrund der in fast allen Landesteilen stetig steigenden Inzidenz an Covid-19-Infektionen, die vielerorts die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschreitet, das gesamte Staatsgebiet Rumäniens als Risikogebiet eingestuft. Damit gilt vonseiten des Auswärtigen Amtes seit dem 7. Oktober eine landesweite Reisewarnung. Insbesondere wird auf die gravierende epidemiologische Lage in Bukarest hingewiesen.