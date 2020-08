RKI: Sieben Kreise sind Risikogebiete

Bukarest (ADZ) - Am Freitag hat das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) die sieben rumänischen Kreise Argeș, Bihor, Buzău, Neamț, Ialomița, Mehedinți, Temesch zu Risikogebieten erklärt. Für Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in einem der Kreise aufgehalten haben, ist bei einer Einreise nach Deutschland seit Samstag ein kostenloser Coronatest verpflichtend. Ebenso sind sie angehalten, sich unverzüglich beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Bei einem negativen Ergebnis entfallen in einigen Bundesländern weitere Maßnahmen.