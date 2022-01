ROBOR um 50 % gestiegen im Vergleich zum Vorjahr

Bukarest (ADZ) - Der Referenzzinssatz für Termingelder in Lei im Interbankengeschäft ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) hat am ersten Arbeitstag des neuen Jahres einen Rekordwert erreicht: Der ROBOR 3M, für Termineinlagen mit einer Laufzeit von drei Monaten, stieg um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Anfang 2021 lag er bei 1,98 Prozent, am vergangenen Montag bei 3,02 Prozent. Der ROBOR 3M ist vor allem für Unternehmenskredite wichtig. Der ROBOR 6M, Basis für die Berechnung der Zinsen für Hypothekenkredite mit variablem Zins, ist auf 3,14 Prozent gestiegen, der ROBOR 12M auf 3,24 Prozent.